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В Минске мосты украсят розами

На мостах в Минске появятся розарии. Об этом в эфире СТВ рассказал Александр Ермолович, генеральный директор «Минскзеленстроя».

Источник: pexels.com

Первый мост, который так украсят розами, будет по улице Богдановича через Свислочь.

Вертикальную конструкцию для роз «Минскзеленстрой» разработал вместе с компанией «Инвет».

Всего в городе в этом году высадят более 50 тыс. кустов роз.