В Минске мосты украсят розами

Первый мост, который так украсят розами, будет по улице Богдановича через Свислочь.
Вертикальную конструкцию для роз «Минскзеленстрой» разработал вместе с компанией «Инвет».
Всего в городе в этом году высадят более 50 тыс. кустов роз.
На мостах в Минске появятся розарии. Об этом в эфире СТВ рассказал Александр Ермолович, генеральный директор «Минскзеленстроя».
Первый мост, который так украсят розами, будет по улице Богдановича через Свислочь.
Вертикальную конструкцию для роз «Минскзеленстрой» разработал вместе с компанией «Инвет».
Всего в городе в этом году высадят более 50 тыс. кустов роз.