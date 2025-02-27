Склад магазина «Евроопт» загорелся под Минском. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что система «Молния» передала информацию о пожаре, случившемся на складе магазина «Евроопт», который находится в агрогородке Колодищи Минского района. В пресс-службе уточнили, что спасатели оперативно потушили возгорание. На месте случившегося работали четыре единицы техники МЧС. Отмечается, что на момент пожара магазин был закрыт, людей внутри не было. Причина случившегося устанавливается.
Ранее МЧС Беларуси сказало, может ли спецтехника повреждать припаркованные авто.
Тем временем ЖКХ Минска сказало об обязательных работах при благоустройстве дворов: «Ремонт подъездов, замена каруселей, обрезка деревьев».
Кроме того, депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси: вложения в капремонт нецелесообразны, новые ЖК нацелят эффективную застройку сформированных микрорайонов.