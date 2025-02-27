Склад магазина «Евроопт» загорелся под Минском

В сообщении сказано, что система «Молния» передала информацию о пожаре, случившемся на складе магазина «Евроопт», который находится в агрогородке Колодищи Минского района. В пресс-службе уточнили, что спасатели оперативно потушили возгорание. На месте случившегося работали четыре единицы техники МЧС. Отмечается, что на момент пожара магазин был закрыт, людей внутри не было. Причина случившегося устанавливается.