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Омичке пришлось выплатить 63 тысячи за продажу игрушек в виде героев мультиков

Иск к предпринимательнице подала компания-правообладатель.

Источник: Комсомольская правда

Омская предпринимательница выплатила 63 тысячи рублей правообладателю по решению суда за продажу мягких игрушек в виде героев мультфильмов «ЗайкаМи» и «Кот Басик». Подробности рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

Ранее в Арбитражный суд Омской области с иском к 49-летней омичке о взыскании компенсации за нарушение авторских прав обратилась компания ООО «МПП».

Контрольная закупка показала, что женщина торговала игрушками в виде британского вислоухого кота Басика и зайчика ЗайкаМи в магазинах на улице Лукашевича и в Лесном проезде. Исключительные права на изображения этих персонажей принадлежат ООО «МПП», которое не давало разрешение омичке на их использование.

Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать в пользу компании-правообладателя компенсацию в размере 63 тысячи рублей, включая расходы по уплате госпошлины.

После принятых судебными приставами мер, в том числе ареста счетов, компенсация была выплачена.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омичи пожаловались, что их сосед устроил из квартиры свалку с тараканами и крысами. Решить проблему помогло вмешательство администрации Центрального округа, суда и приставов.