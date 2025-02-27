Омичке пришлось выплатить 63 тысячи за продажу игрушек в виде героев мультиков

Контрольная закупка показала, что женщина торговала игрушками в виде британского вислоухого кота Басика и зайчика ЗайкаМи в магазинах на улице Лукашевича и в Лесном проезде. Исключительные права на изображения этих персонажей принадлежат ООО «МПП», которое не давало разрешение омичке на их использование.