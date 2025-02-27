Покинул сети: в Москве показали комедию «Дорогая, я больше не перезвоню»

— Практически все молодые люди сейчас либо жертвуют настоящим моментом ради будущей карьеры или еще каких-то вещей и не ценят тот момент, в котором живут сейчас. В целом главный постулат буддизма заключается в том, чтобы жить здесь и сейчас, не откладывая свою жизнь на потом. Потом может и не наступить, — рассказал «Известиям» генеральный продюсер фильма Дмитрий Литвинов. — Но мы подали это в легкой манере, без всяких психологических замысловатостей. Здесь есть вполне четкие концепты, которые зрители поймут, найдут в этих героях себя или своих близких. Подумают о том, что, может быть, стоит научиться ценить момент.