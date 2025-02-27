Арендодатель ТЦ «Рио» в Ростове вошел в рейтинг королей недвижимости России

Компания-арендодатель ТЦ «РИО» в Ростове-на-Дону вошла в топ-30 рейтинга королей российской недвижимости в 2025 году по версии Forbes.
Арендодатель занимает 13 место. В публикации указано, что организация имеет площади не только в донской столице (100 тысяч кв. метров), но и в Москве, Московской области и в Ярославле. Общий доход от аренды оценили в 160 млн долларов.
Уточняется, что владелец компании с 2017 года сдает больше 100 помещений продовольственным ретейлерам. В портфеле холдинга свыше 140 объектов недвижимости, включая торговые комплексы и бизнес-центры.
Напомним, ранее собственником ООО «Логопарк Дон» в Ростовской области стало государство.