В Петербурге реорганизуют женские консультации и роддома

Также, с 1 января в шести медицинских учреждениях Петербурга заработали кабинеты антенатальной охраны плода. Будущие родители могут проконсультироваться с генетиками до и после зачатия ребенка. Это поможет своевременно выявлять возможные риски и повышать шансы на рождение здорового ребенка.