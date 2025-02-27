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В Петербурге реорганизуют женские консультации и роддома

В Северной столице начали реорганизовывать работу женских консультаций и роддомов. Первоначально объединят Перинатальный центр с Александровской больницей. Об этом сообщил главный акушер-гинеколог города Виталий Беженарь на пресс-конференции информационного агентства ТАСС.

Амбулаторные учреждения присоединят к родильным домам. Также в городе объединят родильные дома № 1 и № 16. Объединение роддомов с госпитальной базой позволит экспертам оказывать помощь беременным и роженицам с патологиями.

Также, с 1 января в шести медицинских учреждениях Петербурга заработали кабинеты антенатальной охраны плода. Будущие родители могут проконсультироваться с генетиками до и после зачатия ребенка. Это поможет своевременно выявлять возможные риски и повышать шансы на рождение здорового ребенка.

Недавно, петербурженкам рассказали, что стоит положить в сумку для роддома. Однако, отсутствие, например, документов не остановит врачей от того, чтобы принять роды.

медицина