В Петербурге реорганизуют женские консультации и роддома

Амбулаторные учреждения присоединят к родильным домам. Также в городе объединят родильные дома № 1 и № 16. Объединение роддомов с госпитальной базой позволит экспертам оказывать помощь беременным и роженицам с патологиями.
Также, с 1 января в шести медицинских учреждениях Петербурга заработали кабинеты антенатальной охраны плода. Будущие родители могут проконсультироваться с генетиками до и после зачатия ребенка. Это поможет своевременно выявлять возможные риски и повышать шансы на рождение здорового ребенка.
Недавно, петербурженкам рассказали, что стоит положить в сумку для роддома. Однако, отсутствие, например, документов не остановит врачей от того, чтобы принять роды.