Стерлитамак, ставший вторым городом в Башкирии с туристическим налогом, отменил его

В башкирском городе Стерлитамаке отменили туристический налог. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщило издание «РБК Уфа».
Решение об этом приняли депутаты городского совета. Налог ввели в ноябре прошлого года. Налоговая ставка должна была быть в первый год 1%, а затем повышаться на 1%, и с 2029 года размер составить уже 5%.
До этого такой же налог ввел и Кумертау, под обновления попали две местные гостиницы.
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