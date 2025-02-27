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Стерлитамак, ставший вторым городом в Башкирии с туристическим налогом, отменил его

В Стерлитамаке депутаты отменили туристический налог.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке отменили туристический налог. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщило издание «РБК Уфа».

Решение об этом приняли депутаты городского совета. Налог ввели в ноябре прошлого года. Налоговая ставка должна была быть в первый год 1%, а затем повышаться на 1%, и с 2029 года размер составить уже 5%.

До этого такой же налог ввел и Кумертау, под обновления попали две местные гостиницы.

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