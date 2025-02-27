«Белавиа» запустила первый чартерный рейс в Оман 27 февраля. Подробности сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика, передает БелТА.
Отмечается, что самолет «Белавиа» вылетел из Минска в Оман рано утром в четверг. Говорится, что в Салале белорусских туристов встретят дипломаты, руководство региона, журналисты. По традиции, борт поприветствуют водной аркой.
Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заметил, что у Беларуси и Омана есть большой потенциал сотрудничества.
— Об этом свидетельствует тот факт, что новое направление открыто по результатам договоренностей на самом высоком уровне, между президентом Беларуси Александром Лукашенко и Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, — уточнил Чергинец.
Вместе с тем он напомнил, что официальные встречи состоялись в конце 2024 года, а в начале 2025 года была запущена чартерная программа. Гендиректор подчеркнул, что прямое авиасообщение между Минском и Салалой скажется благотворно на туристических потоках двух стран. Он заметил, что ранее белорусы могли добраться до Омана только с пересадкой в третьих странах.
-Мы видим, что спрос на направление есть. И немалый: загрузка первого рейса близка к 100%.
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