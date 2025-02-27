«Белавиа» запустила первый чартерный рейс в Оман 27 февраля

Вместе с тем он напомнил, что официальные встречи состоялись в конце 2024 года, а в начале 2025 года была запущена чартерная программа. Гендиректор подчеркнул, что прямое авиасообщение между Минском и Салалой скажется благотворно на туристических потоках двух стран. Он заметил, что ранее белорусы могли добраться до Омана только с пересадкой в третьих странах.