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Два военных колледжа откроются в Казахстане в этом году

Высшее образование можно получить в военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в г. Алматы, военном институте Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова в г. Актобе и военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в г. Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: akorda.kz

Послевузовское образование — в Национальном университете обороны в Астане, который также ежегодно проводит повышение квалификации более 1000 человек.

Техническое и профессиональное образование предлагают три военных колледжа в Астане, Щучинске и Шымкенте. В колледжах обучаются профессиональные сержанты для мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерных подразделений, войск связи, подразделений по эксплуатации и ремонту вооружения и военной техники.

Кроме того, министерством обороны ведется работа по открытию еще двух военных колледжей на базе республиканских школ «Жас улан» — военно-спортивного колледжа имени Бауыржана Момышулы в Алматы и военного колледжа имени Талгата Бигельдинова в Караганде. В текущем году будет проведен первый прием в данные военные колледжи на базе основного среднего образования.

сказал начальник Департамента военного образования и науки МО РК полковник Мурат Олжабаев на пресс-конференции в СЦК

Будущих военнослужащих будут готовить по таким специальностям, как инструктор по физической культуре и спорту, управление разведывательными, десантно-штурмовыми подразделениями, управление подразделениями ракетных войск и артиллерии, вещевое обеспечение и продовольственное обеспечение.

образование