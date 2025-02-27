Два военных колледжа откроются в Казахстане в этом году

Послевузовское образование — в Национальном университете обороны в Астане, который также ежегодно проводит повышение квалификации более 1000 человек.
Техническое и профессиональное образование предлагают три военных колледжа в Астане, Щучинске и Шымкенте. В колледжах обучаются профессиональные сержанты для мотострелковых, танковых, артиллерийских и инженерных подразделений, войск связи, подразделений по эксплуатации и ремонту вооружения и военной техники.
Кроме того, министерством обороны ведется работа по открытию еще двух военных колледжей на базе республиканских школ «Жас улан» — военно-спортивного колледжа имени Бауыржана Момышулы в Алматы и военного колледжа имени Талгата Бигельдинова в Караганде. В текущем году будет проведен первый прием в данные военные колледжи на базе основного среднего образования.
Будущих военнослужащих будут готовить по таким специальностям, как инструктор по физической культуре и спорту, управление разведывательными, десантно-штурмовыми подразделениями, управление подразделениями ракетных войск и артиллерии, вещевое обеспечение и продовольственное обеспечение.