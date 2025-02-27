Два военных колледжа откроются в Казахстане в этом году

Кроме того, министерством обороны ведется работа по открытию еще двух военных колледжей на базе республиканских школ «Жас улан» — военно-спортивного колледжа имени Бауыржана Момышулы в Алматы и военного колледжа имени Талгата Бигельдинова в Караганде. В текущем году будет проведен первый прием в данные военные колледжи на базе основного среднего образования.