Сборку вагонов для LRT в Астане начали в Китае

Как сообщает компания CTS, в китайском городе Таншань ведется производство первых подвижных составов LRT. Заказ размещен на 19 единиц у завода-изготовителя «CRRC Tangshan Co., Ltd». 60-метровые подвижные составы будут оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации GOA 4, который обеспечивает: автоматическое открытие и закрытие дверей; остановку и ускорение; заезд и выезд из депо; мониторинг состояния составов; контроль за расстоянием между поездами; выполнение других функций без участия оператора (машиниста).
Четырехсекционные составы вмещают более 600 пассажиров при полной загрузке. В салонах будут использоваться высокопрочные материалы, в том числе органосиликатная кожа и стеклопластиковый композит, что обеспечит повышенный комфорт для пассажиров.
Для снижения шума применяются утолщенные окна и звукопоглощающие элементы, эластичные колеса увеличенного диаметра.
Составы оборудованы современными системами информирования, в том числе наружными и внутренними табло; LCD-мониторами, отображающими маршрут движения, конечную и следующую станции, сторону открытия дверей, а также экстренную информацию.
Учитывая климатические условия столицы, переднее окно оснащено системой электрического обогрева с диапазоном регулировки температуры, что предотвращает запотевание при резких перепадах температур. Мощность кондиционерного агрегата составляет 35 кВт (холодильная мощность). На данный момент ведется изготовление и сварка элементов кузова из алюминиевого сплава. Первые подвижные составы будут готовы к концу мая. В сентябре прибудут первые поезда, после чего начнется тестовое испытание.
«Тестовая эксплуатация или тестовый запуск — это важный этап перед вводом в эксплуатацию. В этот период будут проверяться все элементы инфраструктуры, подвижной состав, все оборудование, то есть проверяется целостность рельсов, система электроснабжения, все телекоммуникационные системы. Согласно данным испытания, соберем большой массив данных, который проанализируем, и по итогам составим большой отчет, согласно которому будет приниматься решение о вводе в эксплуатацию. Начало тестового запуска запланировано на сентябрь текущего года. Данные испытания продолжатся несколько месяцев», — сообщил управляющий директор ТОО «City Transportation Systems» Орынбасар Агбаев.
По данным анализа пассажиропотока на аналогичных маршрутах, ожидается, что подвижные составы LRT будут перевозить до 25 тыс. пассажиров в сутки.