Жителей Новороссийска предупредили о запуске сирены

Также жителей и гостей курорта предупредили о проведении учений в местном морпорту. С 21:00 до 23:00 там будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.



В связи с этим местные власти призвали граждан сохранять спокойствие.