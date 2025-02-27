Жителей Новороссийска предупредили о запуске сирены

«27 февраля в период с 14:30 до 15:00 на производственной площадке “Грушовая” будет проведена проверка работоспособности локальной системы оповещения АО “ТНТ” с включением электромеханических сирен», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города-героя.
Также жителей и гостей курорта предупредили о проведении учений в местном морпорту. С 21:00 до 23:00 там будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
В связи с этим местные власти призвали граждан сохранять спокойствие.