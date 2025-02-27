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Жителей Новороссийска предупредили о запуске сирены

В Новороссийске 27 февраля запустят сирену. Проверка локальной системы оповещения будет проходить на производственной площадке «Грушовая» в период с 14:30 до 15:00.

Источник: пресс-служба администрации города Новороссийска

«27 февраля в период с 14:30 до 15:00 на производственной площадке “Грушовая” будет проведена проверка работоспособности локальной системы оповещения АО “ТНТ” с включением электромеханических сирен», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города-героя.

Также жителей и гостей курорта предупредили о проведении учений в местном морпорту. С 21:00 до 23:00 там будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В связи с этим местные власти призвали граждан сохранять спокойствие.

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