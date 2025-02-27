Тарифы на электроэнергию в Казахстане: рост неизбежен

Мы их (тарифы — прим. Sputnik) рассматриваем раз в год. И каждый год эти изменения проходят. В этом году с 1 февраля тарифы на станциях были повышены в среднем на 20%. В год один раз. Есть причины. Это рост тарифов на сырье — уголь подорожал, подорожали запасные части, потому что идут инфляционные процессы. Второй вопрос — это кадровый. Мы увеличиваем зарплаты постепенно на станциях. Плюс — ремонтная компания с закупом качественного оборудования.