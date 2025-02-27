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Тарифы на электроэнергию в Казахстане: рост неизбежен

АСТАНА, 27 фев — Sputnik. Тарифы на электроэнергию вырастут, но они не будут расти ежемесячно. В этом граждан Казахстана заверил вице-министр в энергетики Сунгат Есимханов.

Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

Выступая в кулуарах сената (верхняя палата казахстанского парламента), представитель Минэнерго однозначно заявил — тарифы вырастут. С 1 февраля тарифы на производство электроэнергии в Казахстане были повышены в среднем на 20%.

При этом Сунгат Есимханов уточнил, что Минэнерго утверждает только тарифы на производство энергии электростанций. Все остальное находится в юрисдикции Комитета по регулированию естественных монополий.

Мы их (тарифы — прим. Sputnik) рассматриваем раз в год. И каждый год эти изменения проходят. В этом году с 1 февраля тарифы на станциях были повышены в среднем на 20%. В год один раз. Есть причины. Это рост тарифов на сырье — уголь подорожал, подорожали запасные части, потому что идут инфляционные процессы. Второй вопрос — это кадровый. Мы увеличиваем зарплаты постепенно на станциях. Плюс — ремонтная компания с закупом качественного оборудования.

пояснил Сунгат Есимханов

По мнению вице-министра, власть не ставит задачу ежемесячно повышать тарифы, так как это вызовет нестабильность рынка. Вопросы тарифообразования предприятий-естественных монополий по законодательству рассматриваются не более одного раза в год.

Представитель Минэнерго также обратил внимание на то, что Минэнерго и «антимонопольщики» работают в одной связке, принимая координированные действия. И параллельно повышению тарифов идет кампания по назначению адресной социальной помощи тем, для кого коммунальные услуги высоки.

экономика
энергетика