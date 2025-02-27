«Примводоканал» предупреждает: во Владивостоке распространяют фальшивые квитанции

Жители Приморья стали получать подозрительные квитанции от компании «ЖилСервис», в которых настойчиво рекомендуют провести поверку счётчиков воды. В случае отказа абонентам угрожают начислением платы по общему нормативу. сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) «Примводоканала».
В «Приморском водоканале» заявляют, что предприятие не имеет никакого отношения к этим квитанциям. На самом деле, эти уведомления являются обычной рекламой, в которой организация предлагает установку, опломбировку и поверку счётчиков, а также выдачу акта опломбировки.
Но согласно Постановлению правительства РФ № 354, ввод прибора учёта в эксплуатацию может оформлять только управляющая компания, так как именно она отвечает за эксплуатацию инженерных сетей. Таким образом, «Примводоканал» не принимает в работу акты, подписанные сторонними фирмами.
Чтобы не попасть на уловку мошенников, специалисты советуют не оплачивать услуги сомнительных компаний. Абонентов призывают быть внимательными и не переплачивать за ненужные услуги.
Напомним, в Приморье мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая записаться на приём к врачу или пройти диспансеризацию через «Госуслуги» (16+).