«Примводоканал» предупреждает: во Владивостоке распространяют фальшивые квитанции

В «Приморском водоканале» заявляют, что предприятие не имеет никакого отношения к этим квитанциям. На самом деле, эти уведомления являются обычной рекламой, в которой организация предлагает установку, опломбировку и поверку счётчиков, а также выдачу акта опломбировки.