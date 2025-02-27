В Красноярске автобусный маршрут № 6 изменит схему движения

Напомним, сейчас шестёрка с Шахтёров через кольцо заезжает на часть улицы Петра Подзолкова и поворачивает в сторону Кардиологического центра. По новой схеме она будет уходить с Шахтёров по шлюзу на 9 Мая, на перекрестке с 78 Добровольческой бригады поворачивать на Петра Ломако и далее следовать до конечной «Кардиоцентр».
В маршрут будут добавлены остановки: «Арена Север», «Микрорайон Преображенский», «ул. Промысловая» и «ул. Петра Подзолкова».
В обратном направлении после остановки «Микрорайон Преображенский» маршрут № 6 направится на остановку «Улица Петра Ломако», а затем повернёт на 9 Мая через остановки «Планета» и «Ледовый дворец» с последующим выездом на Шахтёров.
В дептрансе пояснили, что об этих изменениях просили жители Преображенского:
«Такого решения жители этого микрорайона ждали давно. В микрорайоне активно строят новые дома, растёт количество жителей. Автобус № 6 ранее обеспечивал проезд лишь для части жителей микрорайона. Сейчас транспортное сообщение будет улучшено».
Ожидается, что новая схема также поспособствует сокращению времени ожидания на остановках. Напомним, сейчас по улице Петра Ломако проходит один автобусный маршрут № 27.