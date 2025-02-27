В Красноярске автобусный маршрут № 6 изменит схему движения

Напомним, сейчас шестёрка с Шахтёров через кольцо заезжает на часть улицы Петра Подзолкова и поворачивает в сторону Кардиологического центра. По новой схеме она будет уходить с Шахтёров по шлюзу на 9 Мая, на перекрестке с 78 Добровольческой бригады поворачивать на Петра Ломако и далее следовать до конечной «Кардиоцентр».