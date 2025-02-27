Жительницу Железногорска не пустили в междугородний автобус с купленным билетом

Как рассказала пресс-служба ведомства, горожанка купила два билета на автобус «Красноярск — Железногорск» с отправлением от железнодорожного вокзала. Не успевая к нужной остановке, пассажиры решили сесть в свой автобус на «Предмостной площади», однако в транспорт их не пустили.