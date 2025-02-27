Жительницу Железногорска не пустили в междугородний автобус с купленным билетом

Жительница Железногорска хотела сесть на междугородний автобус в другом месте, но водитель отказал ей в этом. После этого женщина обратилась в Роспотребнадзор Красноярского края с жалобой на перевозчика.
Как рассказала пресс-служба ведомства, горожанка купила два билета на автобус «Красноярск — Железногорск» с отправлением от железнодорожного вокзала. Не успевая к нужной остановке, пассажиры решили сесть в свой автобус на «Предмостной площади», однако в транспорт их не пустили.
— Водитель заявил, что их билеты аннулированы из-за неявки в пункт посадки, указанный в билете, и, возможно, уже проданы другим. Он предложил купить новые билеты, — добавили в Роспотребнадзоре.
Специалисты объясняют, что действия водителя были законны: перевозчик не обязан осуществлять посадку на остановке, не указанной в билете, а также перевозить их в таких случаях по ранее приобретенным билетам.
При этом опоздавшие пассажиры могут вернуть стоимость оплаченных билетов с удержанием 25% или продлить действия билетов на другой рейс с доплатой.