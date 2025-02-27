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За неделю более 13 тысяч воронежцев заболели ОРВИ и гриппом

Среди заболевших 5 588 детей в возрасте до 14 лет.

В Воронежской области на неделе с 17 по 23 февраля снова выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. В этот период за медицинской помощью обратились 13 551 пациентов. Среди заболевших 5 588 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в среду, 26 февраля.

Санврачи отметили, что заболеваемость в регионе обусловлена вирусами гриппозной этиологии, с преимущественной циркуляцией вирусов гриппа B.

В Роспотребнадзоре воронежцев попросили соблюдать меры профилактики, чтобы уменьшить риск заражения. Среди них: укрепление иммунитета, закаливание, соблюдение режима труда и отдыха, сна, подбор одежды по погоде, ограничение посещений мест массового скопления людей и соблюдение правил личной гигиены.

При появлении первых признаков заболевания врачи рекомендуют обращаться за медицинской помощью.

здоровье