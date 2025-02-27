За неделю более 13 тысяч воронежцев заболели ОРВИ и гриппом

В Воронежской области на неделе с 17 по 23 февраля снова выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. В этот период за медицинской помощью обратились 13 551 пациентов. Среди заболевших 5 588 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в среду, 26 февраля.