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Хоценко: финансирование программы «Развитие промышленности в Омской области» увеличат на 1,19 млрд рублей

Выделенные средства пойдут на финансирование госпрограммы на 2025−2027 годы.

Источник: Комсомольская правда

Финансирование государственной программы «Развитие промышленности в Омской области» на 2025−2027 годы будет увеличено на 1,19 миллиарда рублей. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства под председательством губернатора Виталия Хоценко.

По словам главы региона, в 2027 году порядка 1,12 миллиарда рублей будет направлено на субсидию управляющим компаниям технопарков и промышленных парков на создание, увеличение площади парков.

В 2025 году региональная субсидия в размере 76 миллионов рублей пойдет на докапитализацию Фонда развития промышленности. На эти цели будет выделено еще около 40 миллионов рублей из федерального бюджета.