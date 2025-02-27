Лез с поцелуями: преподаватель из Кумертау стал фигурантом «уголовки» из-за попыток соблазнения школьницы

После этого преподаватель уволился из учебного заведения, но скрыться от правосудия не смог. Его задержали, и следствие возбудило уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет. Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, а также запрет на работу с детьми и ограничение свободы на срок до двух лет.