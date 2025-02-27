Лез с поцелуями: преподаватель из Кумертау стал фигурантом «уголовки» из-за попыток соблазнения школьницы

В башкирском городе Кумертау разгорается скандал вокруг бывшего преподавателя, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней ученице. Об этом сообщило информационное агентство «Башинформ».
Согласно предварительной информации, около месяца назад мужчина пытался проявлять к девочке недопустимые действия, включая попытки поцелуев. Школьница рассказала обо всем родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.
После этого преподаватель уволился из учебного заведения, но скрыться от правосудия не смог. Его задержали, и следствие возбудило уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет. Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, а также запрет на работу с детьми и ограничение свободы на срок до двух лет.
В пресс-службе Следственного комитета Башкирии подтвердили, что уголовное дело уже возбуждено, а обвиняемому предъявлено обвинение. Суд согласился с ходатайством следователей и отправил мужчину под стражу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.