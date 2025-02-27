Два заместителя главы минцифры Ростовской области ушли в отставку

В Ростовской области ушли в отставку сразу два заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона. Эту информацию подтвердили в пресс-центре донского правительства.
Посты покинули Кирилл Дьячкин и Сергей Бондаренко. Оба специалиста занимали свои должности с 26 февраля 2014 года, а 26 февраля 2025 года их освободили от обязанностей «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».
Напомним, ранее в минцифры Ростовской области началось следствие по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Предварительно, в министерстве под предлогом перехода на отечественное ПО заключили госконтракт на 59,9 млн рублей, но позже выяснилось, что установленная на компьютеры лицензия была в четыре раза дешевле заявленной суммы.