Два заместителя главы минцифры Ростовской области ушли в отставку

Напомним, ранее в минцифры Ростовской области началось следствие по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Предварительно, в министерстве под предлогом перехода на отечественное ПО заключили госконтракт на 59,9 млн рублей, но позже выяснилось, что установленная на компьютеры лицензия была в четыре раза дешевле заявленной суммы.