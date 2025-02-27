Омичей попросили не оставлять машины на обочинах из-за вывоза снега

Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение активизировать работу по вывозу снега после снегопада 27 февраля. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову максимально активизировать работу по уборке города после сегодняшних осадков. Обращаюсь к автолюбителям: не оставляйте машины на обочинах дорог. Это значительно затрудняет работу спецтехники и людей. Надеюсь на понимание», — обратился мэр к жителям города.
Утром этого дня основные дороги обработали противогололёдными материалами. После того, как реагенты отработают, бригады окружных ДЭУ произведут прометание и продолжат вывозить снег на специальные полигоны.
Напомним, что ранее Госавтоинспекция Омской области опубликовала предупреждение для участников дорожного движения. В регионе наблюдаются обильные снегопады, что может привести к ухудшению видимости и образованию гололедицы.