Омичей попросили не оставлять машины на обочинах из-за вывоза снега

«Дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову максимально активизировать работу по уборке города после сегодняшних осадков. Обращаюсь к автолюбителям: не оставляйте машины на обочинах дорог. Это значительно затрудняет работу спецтехники и людей. Надеюсь на понимание», — обратился мэр к жителям города.