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Омичей попросили не оставлять машины на обочинах из-за вывоза снега

Синоптики предупреждают о снегопаде. Работа по вывозу снега 27 февраля будет вестись активнее.

Источник: Om1 Омск

Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение активизировать работу по вывозу снега после снегопада 27 февраля. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Дал поручение руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову максимально активизировать работу по уборке города после сегодняшних осадков. Обращаюсь к автолюбителям: не оставляйте машины на обочинах дорог. Это значительно затрудняет работу спецтехники и людей. Надеюсь на понимание», — обратился мэр к жителям города.

Утром этого дня основные дороги обработали противогололёдными материалами. После того, как реагенты отработают, бригады окружных ДЭУ произведут прометание и продолжат вывозить снег на специальные полигоны.

Напомним, что ранее Госавтоинспекция Омской области опубликовала предупреждение для участников дорожного движения. В регионе наблюдаются обильные снегопады, что может привести к ухудшению видимости и образованию гололедицы.