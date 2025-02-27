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Петербург приобрел 16 школьных автобусов за 70 млн рублей

Автобусы произведены заводами ГАЗ, ПАЗ и КАВЗ.

Источник: Freepik

Петербург приобрел 16 школьных автобусов отечественного производства на сумму 70 243 524 рубля, произведенных заводами ГАЗ, ПАЗ и КАВЗ. Транспорт специально предназначен для перевозки детей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО).

Комитетом выпущены распоряжения «О закреплении имущества за государственными бюджетными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга», согласно которым автобусы переданы в оперативное управление государственным образовательным учреждениям города, находящимся в ведении Комитета по образованию и районных администраций.

Ранее мы сообщили о том, что после проверки прокуратуры в Петербурге с линии сняли 10 неисправных автобусов.