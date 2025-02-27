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Сомнительное молоко обнаружили в петербургских магазинах: есть ли опасность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля, ФедералПресс. Эксперты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в магазинах Северной столицы фальсифицированное молоко, а также молоко, не соответствующее ГОСТам. В ведомстве подчеркнули, что товары уберут из торговых точек.

«По результатам исследований выявлено 14 положительных проб, три из которых подтвердили фальсификацию питьевого ультрапастеризованного молока», — говорится в сообщении.

При этом среди производителей этих товаров нет компаний из Северной столицы, уточняет издание «Известия». Проверка началась после жалоб на качество продукции, которая приобреталась в магазинах города. Торговые точки должны убрать некачественную продукцию, так как она может представлять опасность для здоровья граждан. В магазинах могут провести внеплановые проверки.

Ранее ФедералПресс сообщал, что опасную сметану обнаружили в петербургских магазинах.