Сомнительное молоко обнаружили в петербургских магазинах: есть ли опасность

При этом среди производителей этих товаров нет компаний из Северной столицы, уточняет издание «Известия». Проверка началась после жалоб на качество продукции, которая приобреталась в магазинах города. Торговые точки должны убрать некачественную продукцию, так как она может представлять опасность для здоровья граждан. В магазинах могут провести внеплановые проверки.