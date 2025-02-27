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Милиция ищет 12-летнюю минчанку в куртке оливкового цвета, которая ушла из дома

В Минске ищут 12-летнюю школьницу в оливковой курке, ушедшую из дома.

Источник: Телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома

Милиция ищет 12-летнюю минчанку в куртке оливкового цвета, которая ушла из дома. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Разыскивается 12-летняя минчанка Пинчук Ксения Николаевна», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что школьница, проживающая в квартире по улице Алибегова в Минске, ушла из дома 26 февраля и не выходила на связь. Минчанка выглядит на 12−14 лет, ее рост составляет 160 сантиметров. Девочка худощавого телосложения с каштановыми до плеч волосами.

В милиции отметили, что на школьнице были одеты удлиненная зимняя куртка оливкого увета, коричневая шапка, черные джинсы, черные ботинки на шнуровке. При себе у нее есть черный рюкзак. В пресс-службе просят всех тех, кому известно местонахождение девочки, сообщить информацию в Московское РУВД.