Милиция ищет 12-летнюю минчанку в куртке оливкового цвета, которая ушла из дома

В милиции отметили, что на школьнице были одеты удлиненная зимняя куртка оливкого увета, коричневая шапка, черные джинсы, черные ботинки на шнуровке. При себе у нее есть черный рюкзак. В пресс-службе просят всех тех, кому известно местонахождение девочки, сообщить информацию в Московское РУВД.