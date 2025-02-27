Мэрия вселила волгоградку в жилье с долгом и без ЖКУ

Квартира по соцнайму — хороший способ решения жилищного вопроса для тех, кто в силу разных причин собственные квадратные метры приобрести не может. Таким жильём можно пользоваться длительный срок, существенно экономя на аренде. Но не всё так просто…
Счастье улыбнулось, но…
Так вышло с жительницей Ольховского района Александрой Г. Ещё в 2019 г. она, самостоятельно воспитывавшая двоих детей, обратилась к местным властям с жилищным вопросом. Её поставили на учёт, и вот в июне 2023 г. счастье улыбнулось — Александра заключила с поселковой администрацией договор социального найма на проживание в квартире. И какой — трёхкомнатной!
«Ранее с дочерьми мы жили в помещении 25 кв. м без удобств, — вспоминает женщина. — А тут две изолированные комнаты, одна проходная, ванна, кухня!».
Однако в этой бочке мёда была ложка дёгтя, да не одна. Квартира оказалась с «нагрузкой» — без воды и с долгами по коммуналке на сумму почти 20 тыс. рублей.
«При оформлении лицевых счетов я увидела задолженность предыдущих жильцов по всем коммунальным платежам, — продолжает Александра. — Я знаю, что по закону эти долги должны были погасить местные органы власти, т. к. как квартира находилась в их собственности. Но основной “сюрприз” ждал меня на кухне. Там я обнаружила, что водопроводные трубы просто лежат на полу, они отрезаны от общего водоснабжения… “.
Полтора года борьбы.
С лета 2023 г. началась длительная борьба новосёлов за благоприятные условия проживания. Ушло на это ровно полтора года. В предоставленном жилье семья проживать не могла.
Осенью 2024-го, устав от переписок с чиновниками, Александра обратилась за помощью к волгоградскому уполномоченному по правам человека. При этом вопрос с коммунальной задолженностью женщина всё же решила, погасив её… самостоятельно. Такой шаг «доброй воли» она совершила, получив официальную просьбу от властей.
Между тем районная прокуратура подтвердила доводы Александры о финансовых обязательствах властей. Дословно это звучало так: «В соответствии с п.п. 1 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, погашение задолженности является обязанностью администрации сельского поселения».
Вдобавок надзорный орган ещё выявил просроченный по сроку поверки газовый счётчик, а также то, что квартиру можно было подключить к водоснабжению.
Несмотря на это, подключать жилище семьи к водоснабжению сельские власти не спешили. Тогда прокуратура обратилась в суд — это было ещё в феврале 2024 г. Но ждать пришлось ещё почти год, в течение которого Александра при поддержке прокуратуры и волгоградского уполномоченного по правам человека добивалась подключения ресурса. Наконец, в конце января 2025 г. местные коммунальщики нашли время и экскаватор — из кранов в квартире заструилась живительная влага.
«Жилищным кодексом РФ установлено, что муниципальное образование имеет право сдавать жилые помещения, оформив договор социального найма, — говорит пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев. — При этом органы местной администрации не имеют права сдавать помещение, не соответствующее санитарно-техническим требованиям. Электричество, отопление, вода и канализация не просто должны присутствовать, а находиться в исправном состоянии. Поэтому факт того, что Александра потратила столько сил и времени, исписала массу обращений, чтобы добиться очевидного — выполнения должностными лицами определённых законом обязанностей, вызывает недоумение. В этой истории присутствует и ещё одно важное обстоятельство. Супруг женщины исполняет свой долг перед Родиной. Очевидно — данный факт являлся важным критерием того, что местные власти должны были без судебного вмешательства исполнить свои обязательства перед семьёй».