Мэрия вселила волгоградку в жилье с долгом и без ЖКУ

«Жилищным кодексом РФ установлено, что муниципальное образование имеет право сдавать жилые помещения, оформив договор социального найма, — говорит пресс-сек­ретарь уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев. — При этом органы местной администрации не имеют права сдавать помещение, не соответствующее санитарно-техническим требованиям. Электричество, отопление, вода и канализация не просто должны присутствовать, а находиться в исправном состоянии. Поэтому факт того, что Александра потратила столько сил и времени, исписала массу обращений, чтобы добиться очевидного — выполнения должностными лицами определённых законом обязанностей, вызывает недоумение. В этой истории присутствует и ещё одно важное обстоятельство. Супруг женщины исполняет свой долг перед Родиной. Очевидно — данный факт являлся важным критерием того, что местные власти должны были без судебного вмешательства исполнить свои обязательства перед семьёй».