Опыт Новосибирской области с мультимодальными маршрутами применят по России

Опыт Новосибирской области по созданию мультимодальных маршрутов «Электропоезд + автобус» применят по всей России. Его уже включили в Атлас сервисно-инфраструктурных решений — каталог практик, направленных на улучшение качества среды для жизни, который распространится в опорных населенных пунктах. Сейчас в России насчитывается 2 160 таких пунктов.
— Такие маршруты показали удобство для новосибирцев. Жители регионов теперь могут купить билет в одной кассе и по сниженной цене. Система поспособствовала росту пассажиропотока, также появились удобные транспортно-пересадочные узлы в районных центрах. Для нас достижение — высокая оценка системы на федеральном уровне, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Практика мультимодальных маршрутов внедрена по поручению Андрея Травникова в 2023 году. Сейчас она действует в девяти отдалённых районах области. Пассажиры уже оценили нововведения.
— Внедренная схема перевозок обеспечивает транспортную доступность жителей муниципалитетов, расположенных на расстоянии от Новосибирска до 500 км. Ещё одно преимущество — наличие льгот на автобусном и пригородном транспорте, — подчеркнул гендиректор АО «Экспресс-пригород» Вячеслав Невежин.
На мультимодальных маршрутах пассажиры могут сэкономить до 800 рублей за поездку. Также время в пути сокращается до 2,5 часов. Комбинированными перевозками уже воспользовались более 100 тысяч новосибирцев.