Опыт Новосибирской области с мультимодальными маршрутами применят по России

— Такие маршруты показали удобство для новосибирцев. Жители регионов теперь могут купить билет в одной кассе и по сниженной цене. Система поспособствовала росту пассажиропотока, также появились удобные транспортно-пересадочные узлы в районных центрах. Для нас достижение — высокая оценка системы на федеральном уровне, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.