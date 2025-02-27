Косметика и парфюмерия выросли в цене в Новосибирске на 30%

Отмечается, что подорожание относится и к отечественной, и к зарубежной продукции. Одна из собеседниц портала привела пример: в 2024 году до 8 марта она купила парфюмерию за 8,6 тысяч — сейчас тоже самое стоит 11,9 тысяч.