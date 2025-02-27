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Косметика и парфюмерия выросли в цене в Новосибирске на 30%

Это коснулось и отечественной, и зарубежной продукции.

Источник: Freepik

Цены на косметику и парфюмерию в Новосибирске выросли на 30%. По оценкам экспертов, это ещё не передел. О ситуации рассказал «BFM-Новосибирск».

Отмечается, что подорожание относится и к отечественной, и к зарубежной продукции. Одна из собеседниц портала привела пример: в 2024 году до 8 марта она купила парфюмерию за 8,6 тысяч — сейчас тоже самое стоит 11,9 тысяч.

Производители объясняют рост цен ростом затрат. Так основатель одного из брендов объяснила онлайн-изданию, что дороже стало европейское и азиатское сырьё, а также тара и логистика.