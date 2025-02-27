В Новосибирске сотрудник Академии наук поджег три банкомата

Как сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков, инцидент произошел в декабре 2024 года в Академгородке, когда на Морском проспекте загорелись банкоматы. Правоохранители заявили, что преступники манипулировали мужчиной, заставив его совершить содеянное, и пообещав вернуть похищенные деньги.