В Новосибирске сотрудник Академии наук поджег три банкомата

В Новосибирске 75-летний сотрудник Сибирского отделения РАН обвиняется в поджоге трех банкоматов. Против него возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал «Сибирский Экспресс».
Как сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков, инцидент произошел в декабре 2024 года в Академгородке, когда на Морском проспекте загорелись банкоматы. Правоохранители заявили, что преступники манипулировали мужчиной, заставив его совершить содеянное, и пообещав вернуть похищенные деньги.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области задержали депутата Пустотина и общественника Фролова.