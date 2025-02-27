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В Новосибирске сотрудник Академии наук поджег три банкомата

Сотрудника РАН обвинили в поджоге трех банкоматов.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске 75-летний сотрудник Сибирского отделения РАН обвиняется в поджоге трех банкоматов. Против него возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал «Сибирский Экспресс».

Как сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков, инцидент произошел в декабре 2024 года в Академгородке, когда на Морском проспекте загорелись банкоматы. Правоохранители заявили, что преступники манипулировали мужчиной, заставив его совершить содеянное, и пообещав вернуть похищенные деньги.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области задержали депутата Пустотина и общественника Фролова.