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Пропавшая в Омской области полтора года назад девушка нашлась в чужой семье

Пропавшая в Омской области 17-летняя Ангелина Суслова больше года прожила в доме пенсионеров, которые относились к ней как к дочери, сообщило региональное СУ СКР.

Источник: РИА "Новости"

Пропавшая в Омской области 17-летняя Ангелина Суслова больше года прожила в доме пенсионеров, которые относились к ней как к дочери, сообщило региональное СУ СКР.
Девушка ушла из дома в поселке Индейка Калачинского района Омской области, где жила с матерью и ее сожителем, в сентябре 2023 года. Все это время велись ее поиски, а на днях в полицию позвонил мужчина и рассказал, что пропавшая живет у него дома.

«Выяснилось, что пожилые супруги приютили девушку и относились к ней как к дочери», — говорится в публикации.

Сейчас проводятся следственные действия, выясняются все причины случившегося.