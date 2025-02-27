Пропавшая в Омской области полтора года назад девушка нашлась в чужой семье

Пропавшая в Омской области 17-летняя Ангелина Суслова больше года прожила в доме пенсионеров, которые относились к ней как к дочери, сообщило региональное СУ СКР.

Девушка ушла из дома в поселке Индейка Калачинского района Омской области, где жила с матерью и ее сожителем, в сентябре 2023 года. Все это время велись ее поиски, а на днях в полицию позвонил мужчина и рассказал, что пропавшая живет у него дома.