В мэрии объяснили, почему в Омске не благоустраивают парк 300-летия

Парк 300-летия Омска был заложен в 2001 году. Первоначальный проект предусматривал 47 аттракционов, кафе, рестораны, картинг, гольф-клуб, гостиницу и даже аквапарк. Позже концепцию изменили — решили сделать природную зону для отдыха. Строительство затянулось на 15 лет. В 2016 году, к 300-летию Омска, парк официально презентовали горожанам.