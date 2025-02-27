В мэрии объяснили, почему в Омске не благоустраивают парк 300-летия

Жители Омска вновь обратили внимание на состояние парка 300-летия, расположенного на улице Ватутина. Вопрос о его благоустройстве обсуждался в телеграм-канале «Новости Омска». В мэрии ответили, что работы возможны только при наличии частных инвестиций.
По словам представителей городской администрации, в настоящий момент инвесторов, готовых вложить средства в развитие территории, нет.
В 2022 году вице-мэр Омска Дмитрий Махиня заявлял, что мэр Сергей Шелест поручил найти финансирование для реконструкции. Контролировать процесс взялся депутат Виталий Путинцев, ранее помогавший с оснащением другого омского парка. Однако спустя год Путинцев скончался, а Махиня покинул Омск, став мэром Томска. Инвестора так и не нашли.
Парк 300-летия Омска был заложен в 2001 году. Первоначальный проект предусматривал 47 аттракционов, кафе, рестораны, картинг, гольф-клуб, гостиницу и даже аквапарк. Позже концепцию изменили — решили сделать природную зону для отдыха. Строительство затянулось на 15 лет. В 2016 году, к 300-летию Омска, парк официально презентовали горожанам.