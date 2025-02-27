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Движение временно ограничат 28 февраля вблизи д. Хозянинки Пуховичского района

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение временно ограничат 28 февраля вблизи д. Хозянинки Пуховичского района. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Источник: БЕЛТА

«28 февраля в период с 11.00 по 12.30 на 31-м км автодороги М5 Минск — Гомель вблизи д. Хозянинки Пуховичского района Минской области, в связи с проведением следственного эксперимента для установления обстоятельств по делу о дорожно-транспортном происшествии, движение всех видов транспортных средств по правой полосе в направлении г. Минска будет временно ограничено», — рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршруты поездок с учетом предоставленной информации.