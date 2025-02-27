В Алупке начали ремонтировать единственный детский сад

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о начале капитального ремонта единственного детского сада в Алупке. Работы будут проводиться в сжатые сроки — завершить их планируют в течение девяти месяцев.
В первую очередь строителям предстоит укрепить фундамент и стены здания. Также по плану снесут внешние лестницы и балконы, а также старую котельную с неработающей трубой. Помимо этого, исполнитель должен будет привести в порядок прилегающую территорию, включая создание площадок.
Министерство образования Крыма выделило на ремонт детского сада более 60 миллионов рублей и еще 90 миллионов из муниципального бюджета.
«Сейчас 64 малыша разместились в образовательных организациях Алупки, 65 малышей распределены по детсадам Симеиза, родители еще 30 пожелали временно оставить детей дома. Делаем все, чтобы все они быстрее вернулись в родные и, главное, укрепленные после ремонта стены», — рассказала Павленко.