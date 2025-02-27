В Алупке начали ремонтировать единственный детский сад

В первую очередь строителям предстоит укрепить фундамент и стены здания. Также по плану снесут внешние лестницы и балконы, а также старую котельную с неработающей трубой. Помимо этого, исполнитель должен будет привести в порядок прилегающую территорию, включая создание площадок.