В Сочи готовят концерты, кинопоказы и выставки к 8 марта

В мэрии Сочи обсудили программу мероприятий, посвященных Международному женскому дню. Заместитель главы города Галина Москалева отметила, что к празднику будет подготовлена насыщенная программа для всех жительниц курорта.
«В этот день мы поздравим женщин-военнослужащих, жен и матерей бойцов СВО, заслуженных учителей и врачей, волонтеров, — отметила Москалева, — В Год защитника Отечества, мы уделяем особое внимание чествованию участниц Великой Отечественной войны и специальной военной операции».
В учреждениях культуры по всему городу пройдут концерты, развлекательные программы, бесплатные кинопоказы и выставки. Школьники узнают о биографиях известных женщин Сочи. Также планируется праздничная акция «Дарите женщинам цветы».
В сам Международный женский день пройдет традиционный легкоатлетический забег «Женская миля», а также спортивные конкурсы и турниры.
На медиаэкранах города разместят тематический контент, в том числе портреты выдающихся сочинок, а на городских площадках появятся праздничные фотозоны.