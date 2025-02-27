В Сочи готовят концерты, кинопоказы и выставки к 8 марта

«В этот день мы поздравим женщин-военнослужащих, жен и матерей бойцов СВО, заслуженных учителей и врачей, волонтеров, — отметила Москалева, — В Год защитника Отечества, мы уделяем особое внимание чествованию участниц Великой Отечественной войны и специальной военной операции».