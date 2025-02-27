Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей», — сказала собеседница агентства.