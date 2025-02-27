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Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 17 миллионов рублей мессенджер WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей», — сказала собеседница агентства.

Санкция статьи о повторном отказе локализовать персональные данные россиян предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей.

Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.