Суд оштрафовал WhatsApp на 17 миллионов рублей

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей», — сказала собеседница агентства.
Санкция статьи о повторном отказе локализовать персональные данные россиян предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей.
Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.