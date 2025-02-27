Участник Stigmata Киченко объяснил популярность «Сентября» ассоциациями с молодостью

Артем: Я часто переслушиваю старые композиции, чтобы всегда держать их в своей памяти. И каждый раз стараюсь вместе с прослушиванием пережить всю гамму эмоций заново, как в первый раз. Да, конечно, есть такие песни, которые в твоем восприятии до сих пор выглядят иначе… Есть желание их переделать, но это будут уже совсем другие песни, а слушатель запомнил их именно такими, как на альбоме. Поэтому заниматься экспериментами ради экспериментов мне кажется не слишком рациональным. Исключение — наверное, наше видение песен в акустической аранжировке. Эта идея нам очень полюбилась, прижилась, акустические концерты превратились в добрую традицию.