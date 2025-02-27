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Средний размер микрозайма в Ростовской области изменился за месяц и за год

В январе средняя сумма микрозайма в Ростовской области составляла около 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер микрозайма в Ростовской области в январе 2025 года составил 10,6 тысячи рублей. Этот показатель изменился с предыдущего месяца и за год, отмечают в Национальном бюро кредитных историй.

За месяц область показала наибольшее снижение среднего чека среди 30 регионов-лидеров. Суммы, взятые в долг по сравнению с декабрем 2024 года (11,92 тысячи рублей), сократились на 11,1%.

Средний размер микрозайма по России составил 10,27 тысячи рублей, сократившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. При годовом сравнении средний чек «займа до зарплаты», напротив, вырос на 6,9%.

Напомним, перед Новым годом жители Дона взяли около 50 тысяч кредитов.