Средний размер микрозайма в Ростовской области изменился за месяц и за год

Средний размер микрозайма в Ростовской области в январе 2025 года составил 10,6 тысячи рублей. Этот показатель изменился с предыдущего месяца и за год, отмечают в Национальном бюро кредитных историй.
За месяц область показала наибольшее снижение среднего чека среди 30 регионов-лидеров. Суммы, взятые в долг по сравнению с декабрем 2024 года (11,92 тысячи рублей), сократились на 11,1%.
Средний размер микрозайма по России составил 10,27 тысячи рублей, сократившись на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. При годовом сравнении средний чек «займа до зарплаты», напротив, вырос на 6,9%.
Напомним, перед Новым годом жители Дона взяли около 50 тысяч кредитов.