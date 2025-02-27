Отец и сын-инвалид заживо сгорели при пожаре в доме под Бешенковичами

Установлено, что в указанном доме проживали супруги 1949 и 1954 года рождения и их сын-инвалид II группы 1981 года рождения. В момент случившегося пожара женщина была у сестры. В доме оставались отец и сын. Позднее их обнаружили спасатели под обрушившимися конструкциями. Рассматриваемой версией пожара называется неосторожное обращение с огнем при курении сына.