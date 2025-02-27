В Белорецком районе Башкирии завершились поиски пропавшей женщины

Сегодня, 27 февраля, в Белорецком районе Башкирии произошла история, которая могла закончиться печально, но, к счастью, все обошлось. Женщина заблудилась вблизи садового массива «Азикеевские рукава». Подробности рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
На помощь сразу выдвинулись спасатели ГК ЧС. Женщину нашли живой, но с переохлаждением, в одном из садовых домиков. Спасатели передали ее полиции.
Кстати, спасатели напомнили несколько простых, но важных правил для тех, кто любит прогулки на природе.
— Перед походом нужно сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения домой. Откажитесь от посещения незнакомых мест. Обязательно зарядите перед походом аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик. Собираетесь провести в лесу длительное время — захватите запас еды и питья, а также необходимые лекарства. Реально оцените свои физические возможности и состояние здоровья, — заявили Госкомитете по ЧС.
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