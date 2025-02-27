В Белорецком районе Башкирии завершились поиски пропавшей женщины

— Перед походом нужно сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения домой. Откажитесь от посещения незнакомых мест. Обязательно зарядите перед походом аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик. Собираетесь провести в лесу длительное время — захватите запас еды и питья, а также необходимые лекарства. Реально оцените свои физические возможности и состояние здоровья, — заявили Госкомитете по ЧС.