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Новосибирский вирусолог Нетесов заявил, что новый коронавирус не опасен

Разновидность вируса обнаружили в Китае.

Источник: Комсомольская правда

Доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал о новой форме коронавируса. Он отметил, что сейчас она не представляет опасности для человека.

— Изучив первоисточники — статьи, опубликованные в феврале 2025 года в журналах Cell и Nature, — могу сказать, что обнаружение вируса HKU5-CoV-2, который является разновидностью вируса HKU5, — любопытный факт, но пока данный вирус видимой опасности для человека не представляет, — приводит заявление ученого пресс-служба учебного заведения.

Такая форма вируса была выявлена в Китае ещё в 2006 году у летучих мышей, однако с того момента ещё не было зарегистрировано ни одного случая заболевания человека. Чаще всего он поражает животных.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Роспотребнадзор Новосибирска зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ. Чаще всего у местных жителей диагностируют вирусы гриппа В.

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