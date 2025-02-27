Новосибирский вирусолог Нетесов заявил, что новый коронавирус не опасен

Доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов рассказал о новой форме коронавируса. Он отметил, что сейчас она не представляет опасности для человека.
— Изучив первоисточники — статьи, опубликованные в феврале 2025 года в журналах Cell и Nature, — могу сказать, что обнаружение вируса HKU5-CoV-2, который является разновидностью вируса HKU5, — любопытный факт, но пока данный вирус видимой опасности для человека не представляет, — приводит заявление ученого пресс-служба учебного заведения.
Такая форма вируса была выявлена в Китае ещё в 2006 году у летучих мышей, однако с того момента ещё не было зарегистрировано ни одного случая заболевания человека. Чаще всего он поражает животных.
Ранее КП-Новосибирск писала, что Роспотребнадзор Новосибирска зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ. Чаще всего у местных жителей диагностируют вирусы гриппа В.