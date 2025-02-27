На Ростовском море установили таблички с правилами безопасности у водоема

История началась с публикации в СМИ, где сообщалось, что в феврале этого года ростовчане, включая детей, гуляли и играли на замерзшей поверхности водоема. Однако из-за частых перепадов температуры лед не успел стать достаточно прочным, что создавало серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. При этом местные власти никак не отреагировали на потенциально опасную ситуацию.