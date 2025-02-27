На Ростовском море установили таблички с правилами безопасности у водоема

В Ростове-на-Дону на берегу Ростовского моря появились информационные таблички, напоминающие о правилах безопасности вблизи водоема в зимнее время. Это стало результатом проверки прокуратуры, которая потребовала от властей Первомайского района принять меры для защиты жителей города, сообщили в региональной пресс-службе ведомства.
История началась с публикации в СМИ, где сообщалось, что в феврале этого года ростовчане, включая детей, гуляли и играли на замерзшей поверхности водоема. Однако из-за частых перепадов температуры лед не успел стать достаточно прочным, что создавало серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. При этом местные власти никак не отреагировали на потенциально опасную ситуацию.
— Прокуратурой главе администрации Первомайского района Ростова-на-Дону внесено представление, — отметили в надзорном ведомстве.
Теперь на берегу Ростовского моря установлены информационные вывески, разъясняющие правила поведения у водоема в зимний период. Кроме того, организован регулярный объезд прилегающей территории для контроля за соблюдением безопасности.