Въезд в Алматы станет платным: что нужно знать водителям

Когда вопросы транспортной связанности и качества обслуживания будут решены, мы будем готовы к введению платного въезда. Весь опыт крупных мировых городов показывает, что это помогает снизить трафик. Например, в Нью-Йорке после введения платы за въезд на Манхэттен трафик снизился на 20%