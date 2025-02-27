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Глава Башкирии рассказал, как меняется численность населения Уфы ежегодно

На недавнем заседании горсовета Уфы глава Башкирии Радий Хабиров вместе с управленческой командой города обсудил планы по развитию столицы республики. Главный посыл — столица республики должна меняться в лучшую сторону каждый год.

Источник: Комсомольская правда

Хабиров в своей публикации в социальных сетях подчеркнул, что город должен жить по стратегии постоянных улучшений. Это значит, что каждый год нужно благоустраивать новые общественные пространства, модернизировать жилищно-коммунальную инфраструктуру, строить школы, поликлиники и другие социальные объекты. В общем, делать все, чтобы качество жизни горожан росло.

Одной из ключевых задач руководитель региона называет развитие отдаленных территорий, которые вошли в состав Уфы. Город ежегодно прирастает на пять-шесть тысяч человек, а это значит, что нужно строить новые школы, поликлиники и другие объекты инфраструктуры. Не менее важный вопрос — развитие дорожной и транспортной сети, чтобы горожане могли комфортно передвигаться по городу.

Хабиров также обратил внимание на то, что власти должны активнее работать с людьми. Глава республики призвал чиновников выстраивать прямой диалог с гражданами и оперативно реагировать на их запросы.