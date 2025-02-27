Глава Башкирии рассказал, как меняется численность населения Уфы ежегодно

Одной из ключевых задач руководитель региона называет развитие отдаленных территорий, которые вошли в состав Уфы. Город ежегодно прирастает на пять-шесть тысяч человек, а это значит, что нужно строить новые школы, поликлиники и другие объекты инфраструктуры. Не менее важный вопрос — развитие дорожной и транспортной сети, чтобы горожане могли комфортно передвигаться по городу.