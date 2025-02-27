Выявлен набор связей в мозге, отвечающих за интерпретацию скрытых смыслов

Ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые наблюдали за переменами в активности мозга 29 здоровых добровольцев во время особой игры, чьи участники должны были «прочитать» мысли ведущего и понять, о каком из трех персонажей, выведенных на экран, он говорил. В рамках каждого раунда этой игры у добровольцев была подсказка в виде одного из предметов одежды, которая как могла однозначно указывать на нужного персонажа, так и быть непонятной без других намеков со стороны ведущего.