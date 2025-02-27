24-летний наводчик из Зиминского района Владимир Шатский погиб в зоне СВО

— Владимир Викторович Шатский — уроженец деревни Черемшанка. Он родился в большой, многодетной семье и рос помощником для матери, братьев и сестер, — рассказывают о бойце в администрации Зиминского района. — В своей жизни он успел сделать немногое, но совершил главный поступок — встал на защиту Родины.