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24-летний наводчик из Зиминского района Владимир Шатский погиб в зоне СВО

С бойцом простились на малой родине.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Зиминском районе Иркутской области простились с Владимиром Шатским. Герой погиб во время специальной военной операции на Украине 19 ноября прошлого года — на 25 году жизни.

— Владимир Викторович Шатский — уроженец деревни Черемшанка. Он родился в большой, многодетной семье и рос помощником для матери, братьев и сестер, — рассказывают о бойце в администрации Зиминского района. — В своей жизни он успел сделать немногое, но совершил главный поступок — встал на защиту Родины.

В 2024 году Владимир Шатский заключил контракт с министерством обороны и отправился «за ленточку». Служил наводчиком в стрелковой части батальона усиления.

Напомним, на Мемориале воинам-интернационалистам в Братске открыли две памятные доски. На них нанесли имена 44 героев — участников спецоперации. Мужчины до последних минут жизни были преданы воинскому долгу.