Умер обладатель «Оскара» американский актер Джин Хэкмен

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен, двухкратный лауреат премий «Оскар» и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена, однако полиция не подтверждает возможность их насильственной смерти, сообщает американская газета Santa Fe New Mexican.