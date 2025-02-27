Умер обладатель «Оскара» американский актер Джин Хэкмен

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен, двухкратный лауреат премий «Оскар» и BAFTA, скончался в возрасте 95 лет, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена, однако полиция не подтверждает возможность их насильственной смерти, сообщает американская газета Santa Fe New Mexican.
«Легендарный актер, двухкратный обладатель премии “Оскар”, писатель Джин Хэкмен и его жена… Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в… Санта-Фе», — говорится в сообщении издания.
Актеру было 95 лет. Смерть актера подтвердил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, заявив, что вместе с супругами также была обнаружена мертвой их собака.
В полиции не назвали точную причину смерти актера и его жены, отметив при этом, что насильственный характер смерти отсутствует.
Джин Хэкмен был известен по ролям в фильмах «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив», «В тылу врага», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум».