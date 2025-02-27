Перед автовокзалом в Керчи благоустраивают территорию

В скором времени автовокзальная площадь в Керчи преобразится в современное общественное пространство. В районе автовокзала начались масштабные работы по благоустройству, которые включают ремонт площади и прилегающих участков улиц Еременко, Гайдара и Мирошника, сообщил глава районной администрации Олег Каторгин.
Подрядчик уже убрал старую плитку с тротуара и начал демонтаж старого основания и бордюров. На новой площади будет установлено более 50 лавочек и урн. Кроме того, здесь появится освещение и перголы, которые создадут уютные уголки для отдыха.
На реализацию проекта выделено более 70 миллионов рублей. В ближайшее время территория перед автовокзалом преобразится и станет современным общественным пространством.