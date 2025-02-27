Белорусский хоккеист «Питтсбурга» Владислав Колячонок станет отцом

В семье белорусского защитника клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Владислава Колячонка ожидается пополнение.
Владислав и его супруга Мария сообщили об этом в соцсетях. «Ждем тебя», — написала Мария.
Напомним, что 23-летний минчанин Владислав Колячонок ранее выступал в НХЛ за «Аризону Кайотис» и «Юту». В этом сезоне «Юта» выставила белоруса на драфт отказов, откуда его забрал «Питтсбург Пингвинз».
В этом именитом клубе Владислав и попытается выйти на новый уровень. Но пока он в новой команде еще не сыграл.
Здесь о карьере Владислава можно прочитать подробнее.
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