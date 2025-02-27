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Белорусский хоккеист «Питтсбурга» Владислав Колячонок станет отцом

Защитник клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Владислав Колячонок скоро станет отцом.

Источник: Комсомольская правда

В семье белорусского защитника клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Владислава Колячонка ожидается пополнение.

Владислав и его супруга Мария сообщили об этом в соцсетях. «Ждем тебя», — написала Мария.

Напомним, что 23-летний минчанин Владислав Колячонок ранее выступал в НХЛ за «Аризону Кайотис» и «Юту». В этом сезоне «Юта» выставила белоруса на драфт отказов, откуда его забрал «Питтсбург Пингвинз».

В этом именитом клубе Владислав и попытается выйти на новый уровень. Но пока он в новой команде еще не сыграл.

Здесь о карьере Владислава можно прочитать подробнее.

Ранее мы писали, что Соболенко встретили выставкой ее фотографий в штаб-квартире Nike.

Еще Овечкин забил 883-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» белоруса Протаса уступил «Калгари».