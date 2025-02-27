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Отключили воду: в четырех районах Ростова устраняют пять порывов на водопроводных сетях

Ростовская область, 27 февраля 2025. DON24.RU. В Ростове устраняют сразу пять порывов на водопроводных сетях — на улице Каракумской (Ворошиловский район), улице Вятской (Первомайский район), улице Филимоновской (Ленинский район), улице Ленинградской (Железнодорожный район) и проспекте Ставского (Железнодорожный район).

Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики в своем телеграм-канале.

«Восстановить подачу воды планируется до 18:00 27.02.2025», — пишет источник.

Порыв в районе улицы Филимоновской могут устранить на час раньше.

Таким образом, холодное водоснабжение ограничено на улице Каракумской, улице Орбитальной, улице Вятской, от улицы Филимоновской до ул. Лермонтовской по пер. Островского, в районе ул. Токарной — ул. Русской — пер. Защитного — ул. Спартаковской — 1-й Баррикадной, а также в границах ул. Профсоюзной — пер. Рыбного — ул. Республиканской — ул. Саши Чебанова — ул. Вагулевского.

Ранее сообщалось, что в центре Ростова сегодня проходят также плановые отключения холодной воды.

ЖКХ