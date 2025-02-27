Отключили воду: в четырех районах Ростова устраняют пять порывов на водопроводных сетях

Таким образом, холодное водоснабжение ограничено на улице Каракумской, улице Орбитальной, улице Вятской, от улицы Филимоновской до ул. Лермонтовской по пер. Островского, в районе ул. Токарной — ул. Русской — пер. Защитного — ул. Спартаковской — 1-й Баррикадной, а также в границах ул. Профсоюзной — пер. Рыбного — ул. Республиканской — ул. Саши Чебанова — ул. Вагулевского.