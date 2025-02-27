Китай запустил два спутника оптического наблюдения SuperView Neo-1

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Китай в четверг успешно отправил на орбиту два спутника оптического наблюдения SuperView Neo-1 (Siwei Gaojing-1). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск ракеты CZ-2C («Чанчжэн-2-си») состоялся в 15:08 по пекинскому времени (10:08 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Для носителя серии «Чанчжэн» это 561-я миссия.
По сведениям CASC, на этот раз были запущены аппараты номер 3 и 4 указанной группировки. Они используются для дистанционного зондирования Земли. Как уточняется, на орбите уже находятся 9 таких спутников, их количество планируется довести до 28.
CZ-2C — жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 42 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 2,85 тонны полезного груза (до 1 тонны на геостационарную переходную орбиту).
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.