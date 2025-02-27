Власти Екатеринбурга будут популяризировать промышленность среди молодежи

«Это совсем свежая инициатива. Планируется, что фестиваль пройдет ко Дню города на Площади 1905 года. Его цель состоит в том, чтобы поменять отношение молодежи к промышленности и показать, что промышленность — это круто и современно. Хотелось бы сделать все это доступным языком», — сказал господин Копелян.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что данную инициативу необходимо обсудить на городском совете директоров. «Такой формат очень популярен у школьников. Надо предлагать ребятам именно тот формат, который им будет интересен. Здесь нужен креативный подход», — подчеркнул глава города и поручил подготовить концепцию фестиваля.
Ранее на заседании коллегии администрации Екатеринбурга Евгений Копелян сообщил, что в 2024 году в Екатеринбурге количество субъектов малого и среднего предпринимательство (МСП) увеличилось до 127,1 тыс.