В калининградском онкоцентре провели уникальную операцию по удалению редкой злокачественной опухоли. Образование на двенадцатиперстной кишке заметили на начальной стадии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Два года назад 66-летнему мужчине удалили опухоль почки. Во время контрольного обследования у пациента обнаружили образование в двенадцатиперстной кишке. Последующие исследования подтвердили, что опухоль злокачественная.
«Образование в двенадцатиперстной кишке встречается редко, а из-за труднодоступного месторасположения его сложно исследовать с помощью стандартного УЗИ. На новейшем оборудовании специалистами отделения эндоскопии было выполнено ультразвуковое эндоскопическое исследование — эндосонография. В результате была определена глубина распространения злокачественной опухоли, благодаря чему удалось провести более щадящее оперативное лечение», — сообщили в правительстве.
Специалисты провели успешную операцию по удалению злокачественной опухоли. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали из онкоцентра.