В калининградском онкоцентре провели уникальную операцию по удалению редкой злокачественной опухоли

«Образование в двенадцатиперстной кишке встречается редко, а из-за труднодоступного месторасположения его сложно исследовать с помощью стандартного УЗИ. На новейшем оборудовании специалистами отделения эндоскопии было выполнено ультразвуковое эндоскопическое исследование — эндосонография. В результате была определена глубина распространения злокачественной опухоли, благодаря чему удалось провести более щадящее оперативное лечение», — сообщили в правительстве.